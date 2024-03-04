Підрив мосту в Росії зламав логістику ворога: військове зведення від Світана

У Самарській області Росії внаслідок підриву пошкоджений залізничний міст. Це суттєво вплине на постачання противником боєприпасів на фронт.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у щоденному зведенні для 24 Каналу припускає, що в цій операції могли використовуватися можливості місцевих визвольних груп.

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Підрив мосту в Росії

Світан зазначив, що поряд із мостом у російському місті Чапаєвськ, який був підірваний уранці 4 березня, розташований завод із виробництва боєприпасів. Тому через цей міст постачалися інженерні боєприпаси на фронт.

Тож виконали завдання щонайменше зі зламу логістики,

– сказав полковник запасу.

На його думку, у цьому випадку могли використовуватися можливості визвольної армії Татарстану. Такі групи беруть участь у процесі знищення всього російського військового майна, де це можливо.

Адже, зауважив він, такі місцеві групи знають, як найкраще вивести з ладу, зокрема й логістику окупантів. А наше Головне управління розвідки контролює ці процеси принаймні в інформаційному потоці.

Чим для росіян невигідне становище у Кринках

Полковник запасу зауважив, що лівий берег Херсонської області для загарбників є найбільш незручною лінією фронту. До Кринків їм, зокрема, далеко везти снаряди.

Тому в Кринках у росіян найгірше становище навіть в обороні,

– наголосив Світан.

Окупантів же, зауважив він, кидають там наступати. А це означає, що у них біля Кринків має бути в 3 – 5 разів більше боєприпасів та техніки, яку доволі проблематично обслуговувати через те, що в будь-який момент може по них прилетіти.

Тож, за словами військового експерта, в окупантів у районі Кринків практично по всьому програшні позиції, хоч вони зараз і намагаються там тиснути.

Яка особливість авіабомб AASM Hammer

Світан розповів, що авіабомба AASM Hammer, які Франція щомісяця обіцяла постачати Україні по пів сотні, має стартовий прискорювач. Цей пороховий прискорювач робить із нею, так би мовити, ракету. Тобто ця авіабомба може проходити певну відстань у ракетному режимі.

Він пояснив, що літак може скинути її з висоти 300 – 500 метрів і завдяки пороховому прискорювачу авіабомба AASM Hammer пройде в горизонті певну відстань і за 20 кілометрів виконає бойове завдання.

За його словами, якщо ж її скидати з висоти у понад 10 кілометрів, розігнати до навколозвукової швидкості, то ця авіабомба ще 70 кілометрів пропланує та вийде у точку ураження. Точність влучання може мати відхилення лише декілька метрів.

Тобто дуже точна авіабомба, яка виконує бойове завдання,

– сказав льотчик-інструктор.

За його словами, загалом є різні AASM Hammer – від 250 кілограмів до 1 тонни. Відповідно, буде різна дальність планування авіабомб.

Світан додав, що скидати її може будь-який літак, який має підвіс. Початок її використання в Україні свідчить про те, що, найімовірніше, вже найближчим часом нашими французькими партнерами будуть організовані такі рутинні постачання.

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