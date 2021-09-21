У Росії підрахували 100% голосів на виборах у Держдуму: перемогла партія Путіна

21 вересня 2021 , 09:01
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Джерело:

Meduza

Російська центральна виборча комісія опрацювала 100% протоколів на виборах у Держдуму. Згідно з ними, у нижню палату парламенту пройшли 5 політичних партій.

Найбільшу "підтримку" виборців здобула провладна партія "Єдина Росія". У Держдуму увійдуть понад 300 членів політсили.

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Результати виборів у Росії

  • "Єдина Росія" – 49,82% голосів виборців;
  • Комуністична партія – 18,93%;
  • Ліберально-демократична партія – 7,55%;
  • "Справедлива Росія – За правду" – 7,46%;
  • "Нові люди" – 5,32%.

Так, по одномандатному округу "Єдина Росія" отримала 198 місць у Держдумі, КПРФ – 9, "Справедлива Росія – За правду" – 8, ЛДПР – 2, "Родіна", "Партія росту" та "Громадянська платформа" – по 1 місцю. Крім того, у парламент потрапили 5 самовисуванців.

Цілком очікувано партія Володимира Путіна здобула конституційну більшість, яка необхідна для схвалення законопроєктів.

Що відомо про голосування у Держдуму

  • Комуністи заявили, що не визнають результати виборів. Мовляв, електронне голосування сфальсифікували. Ввечері 20 вересня представники партії та її прихильники влаштували мітинг у Москві.
  • Аби охопити більшу кількість людей, Росія залучила до виборів мешканців тимчасово окупованих територій. Для цього їх примусово паспортизували.
  • У США заявили, що не визнаватимуть результати незаконного голосування, адже підтримують територіальну цілісність України. 
  • Водночас Служба безпеки України відкрила кримінальну справу проти Росії.
Автор: Софія Мінджоса