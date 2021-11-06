У Росії підтвердили, що глава ЦРУ приїздив у Москву говорити про Україну

У МЗС Росії підтвердили, що під час нещодавнього візиту до Москви директора ЦРУ Вільяма Бернса обговорювали тему України. Окрім того, країна-агресорка підтвердила, що американські представники постійно розмовляють на цю тему.

Візит глави ЦРУ до Москви

Видання CNN повідомило, що директор ЦРУ Білл Бернз за дорученням Джо Байдена вирушив до Москви. Його метою було попередити Кремль: Штати уважно стежать за скупченням російських військ біля кордонів України.

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ЗМІ повідомили, що це – доволі рідкісна ситуація, коли очільник ЦРУ їде до Росії.

Водночас Штати хочуть продемонструвати: вони дедалі більше стурбовані нерегулярним переміщенням російських військ та техніки поблизу українського кордону.

Окрім того, в адміністрації Джо Байдена розійшлися оцінки мотивів Росії. Одні політики очікують повномасштабного вторгнення Москви. Водночас інші – переконані, що Росія лише намагається залякати Україну.

Згодом ЗМІ також заявили, що Бернз поговорив телефоном із Президентом України Володимиром Зеленським.