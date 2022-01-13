У Росії після переговорів заявили, що не підуть на компроміс з НАТО

Після переговорів з НАТО у Женеві з боку російської сторони прозвучала різка заява. У МЗС країни заявили, що не підуть на компроміс у питаннях, що стосуються "гарантій безпеки".

Про це заявив Олександр Грушко, заступник міністра закордонних справ Росії. 12 січня він підбив підсумки переговорів у рамках Ради Росія – НАТО, які відбулися у Брюсселі.

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Що сказав Грушко після перемовин з НАТО

Грушко висловився про вимоги, які у Росії висунули НАТО. Там прагнуть домогтися від Альянсу юридичних гарантій нерозширення на схід. Фактично мовиться про те, щоб туди не взяли Україну. Дипломат наголосив, що це – питання, щодо якого Москва не планує йти на компроміси.

Цей елемент має бути присутнім, це абсолютний імператив. Ми про жодні компроміси не говоримо,

– підкреслив заступник міністра.

Далі Грушко заговорив про свободу вибору. Він цинічно заявив, що її у міжнародних відносинах не існує. Принаймні, не у такому вигляді, як вважають у НАТО. "Свобода вибору на шляху здійснення своєї безпеки не має реалізовуватись так, щоб утискати законні інтереси інших", – додав посадовець. На його думку, це потрібно врахувати при членстві у військових союзах.

НАТО не піде не ультиматум щодо України

Засідання Ради НАТО – Росія відбулося 12 січня у бельгійському Брюсселі. Серед основних тем – проблеми європейської безпеки, зокрема – ситуація біля кордонів України.

Після переговорів генсек Альянсу відзначив, що розбіжності між сторонами є суттєвими. Єнс Столтенберг вважає, що потрібно прикласти багато зусиль, аби їх подолати.

Він запевнив, що НАТО відмовилось виконати ультиматум Росії щодо нерозширення. Мовляв, лише Україна та 30 країн НАТО можуть вирішувати, бути їй членом організації чи ні.

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