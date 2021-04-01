У Росії планують масовий мітинг, це серйозна загроза для Путіна, – російський журналіст

У Росії планують масовий мітинг на підтримку Олексія Навального, який хочуть організувати представники Фонду боротьби з корупцією. Це може стати серйозною загрозою для Володимира Путіна.

Редактор російського видання The Insider Роман Доброхотов розповів, що невідомо, чи санкції, які інші країни запроваджують проти Росії, зможуть вплинути на російську владу. Він припустив, що значно загрозливішими можуть бути протести громадян.

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Що відомо про мітинг

За словами Доброхотова, на мітинг, який організовують співробітники Фонду боротьби з корупцією, вже записалися понад 350 тисяч росіян. Однак цільовий показник – 500 тисяч осіб.

Масові мітинги є серйозною загрозою для Володимира Путіна і вони можуть вплинути на його рішення,

– заявив журналіст.

Як розповів Доброхотов, збір охочих взяти участь у протестах відбувається на одному з сайтів. Там можна записатися, відмітивши точку, де планують вийти на протест.

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Журналіст зауважив, що соратники Олексія Навального визначать дату мітингу після того, як вони зберуть пів мільйона охочих. Доброхотов додав, що це планують зробити навесні 2020 року.

У Росії планують масовий мітинг: дивіться відео

Справа Олексія Навального: коротко