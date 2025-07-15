Путіну потрібно закінчити все зараз: експосол у США пояснив, що допоможе Києву перемогти у війні

В останні тижні поляризація сил у геополітичному протистоянні стала ще очевиднішою. Після заяв Дональда Трампа щодо підтримки України, Китай відверто заявляє, що не може собі дозволити програшу Росії у війні.

Посол України в США у 2015 – 2019 роках Валерій Чалий зазначив у розмові з 24 Каналом, що ситуація у світі зараз дуже складна. Проте Захід та, зокрема, США мають можливості використати її у своїх інтересах.

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З якою метою Китай підтримує Росію у війні?

Чалий наголосив, що вихід з війни наступає на вищій точці ескалації. У спокійній ситуації ніхто із неї не виходить, тому війна може тривати десятиліття.

Проте якщо загострення буде максимальним, країна-агресор виснажиться і її певні переваги майбутнього будуть набагато меншими, ніж втрати вже сьогодні, тоді можна очікувати від Москви якоїсь переговорної позиції,

– припустив він.

Сьогодні ж Росія до цього не готова, тому що, на думку експосла в США, немає ударів по Москві, а російське суспільство перебуває в абсолютно іншому настрої, ніж раніше. Війна дала росіянам заробітки, які вони не отримували.

Однак цей ресурс вичерпується. На 2026 рік у Росії вже немає 160 мільярдів доларів, щоб фінансувати війну. Якщо ударити по її економіці санкціями, ембарго та зараз підсилити Україну зброєю, тоді можна знайти вікно можливості виходу з широкомасштабної війни в Європі,

– впевнений він.

Звісно, Китай не залишить Росію без підтримки у цій війні. Однак Пекін допомагає Росії не програти. Він не буде допомагати їй просто виграти, тому що китайці бачать, що Україна не капітулює.

Китай не буде брати участь у грі, де він буде серед тих, хто не здобув перемогу. Тому що це підточить всі його плани щодо контролю Тайваню,

– наголосив експосол у США.

Сьогодні перевага Росії в тому, що Північна Корея передала їй, за певними даними, 15 мільйонів готових снарядів, а в Європі такої кількості зброї не було. Зараз вона почала її виробляти, тому зрозуміло, що приблизно у 2029 – 2030 роках почнеться загострення. Тоді, на його думку, у Росії буде нуль шансів.

Володимиру Путіну потрібно закінчити все зараз, адже Китай буде його підштовхувати та ослабляти США руками росіян. А США вважають, що у такий спосіб ослаблюють Китай. Однак це дуже складна концепція, вважає дипломат, тому що вона передбачає довгу війну, яка може закінчитися непередбачувано.

Тому Україні потрібно робити все можливе, щоб у 2025 році максимально сконцентрувати свої сили. Нам необхідні далекобійні ракети, нові розробки, адже те, що нам зараз знову пропонують – ще більше снарядів, ще більше ракет для HIMARS та Patriot – це не про завершення війни,

– підкреслив Валерій Чалий.

Водночас ракети дальністю 1000 кілометрів для України можуть стати реальним виходом з війни. Тому що, як зауважив дипломат, якщо запустити 100 ракет по Москві, а потім сказати, що маєте ще 900, тоді Путін точно вийде з війни.

Нагадаємо, що після заяв Дональда Трампа про можливе запровадження мит щодо торгівельних партнерів Росії, глава Китаю Сі Цзіньпінь наголосив на необхідності "посилити взаємну підтримку на багатосторонніх форумах" Пекіна та Москви. Також між КНР та Росією відбувається "поглиблення" довіри" і разом вони створюють "модель нового типу міжнародних відносин".