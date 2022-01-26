У Росії пригрозили, що військова ситуація в Європі дійшла "до небезпечної межі"

У міністерстві закордонних справ Росії заявили, що військова ситуація в Європі та світі дійшла до небезпечної межі. Мовляв, слід зробити енергійні зусилля для того, щоб світ від неї відсунувся.

Відповідну заяву 26 січня зробив заступник глави міністерства закордонних справ Росії Олександр Грушко. Він заявив, що пропозиції щодо "гарантій безпеки", які раніше висунула Москва, "відкривають прямий шлях до руху в правильному напрямку".

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Росія про військову ситуацію в Європі та світі

Грушко зазначив, що ці вимоги Кремля начебто були б вигідними як для "національних інтересів Росії", так і для глобальної безпеки в Європі. Водночас наразі військова ситуація в Європі та світі дійшла нібито до небезпечної межі.

Водночас ТАСС пише, що заступник міністра також заявив про своє переконання в тому, що США та НАТО "підтримають ці гарантії безпеки". Водночас він уточнив, що у відносинах Росії та Альянсу немає позитивного порядку денного. Тому питання про відновлення постійного представництва при НАТО не виникає.

Лавров про "гарантії безпеки" Москви

Своїми "думками" вкотре поділився і глава російського МЗС Сергій Лавров. Зокрема, він сказав, що "Захід підштовхує київський режим до прямих провокацій щодо Росії". Вони нібито прагнуть забезпечити тільки власні інтереси та не враховують ситуацій в інших країнах.

Після отримання відповіді США разом з іншими відомствами готуватиме пропозиції президенту щодо подальших кроків щодо безпеки,

– повідомив Лавров.

Він додав, що Москва вживатиме необхідних заходів у відповідь, якщо США і НАТО не дадуть відповідь на пропозиції Рої щодо "гарантій безпеки".

Кремль і його вимоги щодо "гарантій безпеки": коротко

Ще з грудня 2021 року Росія вимагає від США та НАТО так звані "гарантії безпеки". Москва хоче домогтися, зокрема, офіційних зобов'язань щодо нерозширення НАТО. Тобто там хочуть, аби Україну не приймали в Альянс.

Днями в адміністрації Джо Байдена повідомили, що підготували відповідь Кремлю щодо "гарантій безпеки", й вже проінформували про її зміст владу України.

Також нещодавно стало відомо, що Росія у межах цих "гарантій безпеки" також зажадала виведення сил Альянсу з території Болгарії та Румунії.

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