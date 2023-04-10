Родичі окупантів дізнались про їх смерть випадково – побачили фото могил

В Росії звикли приховувати втрати у війні проти України, та часто способи надто цинічні та жорстокі. Там вирішили просто не повідомляти про загибель родичів вояк. Так, жителі Туви, батьківщини міністра оборони Росії Сергія Шойгу, дізнались про смерть рідних лише після публікації фото їх могил.

Їх рідні, які відправились воювати в Україну виявились похованими в більш ніж 1000 кілометрів від їхнього дому – в Новосибірську. Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на дані родичів, яких було ліквідовано Силами оборони, інформує 24 Канал.

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РосЗМІ відкрито пишуть, що родичів російських вояк просто не сповіщають про їхню смерть. Командуванню окупантів це вигідно – таким чином, вони уникають претензій родичів загиблих солдатів на виплати.

"Не знали навіть факту загибелі"

Зазначають, що у групах Viber люди пишуть, що родичі загиблих були не в курсі не те що цих похоронів, навіть самого факту смерті цих солдатів!

Очевидно, це робиться для того, щоб не платити страхове забезпечення і одноразові допомоги родичам. Інакше чому не можна навіть повідомити про смерть і дати людям поховати рідних на своїй землі,

– йдеться у повідомленнях російських ЗМІ.

Росіяни дізнались про смерть рідних, які воювали в Україні, з фото могил:

Пропагандисти також нагадали, що частина мобілізованих з Туви з жовтня проходила навчання в Новосибірську, де і були виявлені могили.

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