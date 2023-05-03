У Ленінградській області Росії сталася пожежа в ангарах з вертольотами

У Ленінградській області Росії загорівся найбільший на Північному Заході аеродром. Окупанти заявляють, що буцімто встигли евакуювати всю техніку.

У селі Гостилиці в Ленінградській області розміщений найбільший на Північному Заході аеродром. Там хтось знову "кинув недопалок", внаслідок чого спалахнули ангари з гелікоптерами.

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У Росії звітують, що "все добре"

Російські ЗМІ повідомляють, що в ангарах нібито сталося загоряння покришок. Окупанти звітують, що встигли евакуювати техніку, проте на іншу відповідь ніхто й не розраховував. Адже у Кремлі завжди "патєрь нєт" – навіть якби техніку евакуювати не встигли, там би все одно збрехали.

Два вертольоти під час займання в ангарі в Ленінградській області встигли евакуювати,

– повідомляє обласний уряд.

Також росіяни заявили, що постраждалих внаслідок інциденту немає. Пожежу вже загасили.

Останнім часом в Росії почастішали пожежі на важливих об'єктах. Хтось добре працює над тим, щоб на території країни-агресорки було "тривожненько".

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