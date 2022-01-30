Під прицілом – Тайвань: агресія Росії проти України може "надихнути" Китай, – ЗМІ
Джерело:CNN
Безкарне вторгнення Росії в Україну може послужити "прикладом" для всього світу. Зокрема Китай наважиться піти у наступ на Тайвань.
Адже китайська правляча комуністична партія розглядає острів як частину своєї території. Саме тому може спробувати застосувати військову силу для його захоплення.
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Важливу роль у цій ситуації відіграють США, які повинні рішуче реагувати на загрозу з боку Путіна. Так, дії Вашингтона покажуть усім, що не варто зазіхати на чужі кордони.
Що відомо про відносини Тайваню та Китаю
Під час громадянської війни у 1940 роках Китай і Тайвань розділилися. Згодом Пекін обмежував міжнародну діяльність Тайбею. Острів позиціонує себе як незалежну територію з конституцією, збройними силами та керівниками, але його визнали лише кілька держав.
Міністерство оборони Тайваню заявило, що 2 жовтня 2021 року відбулось найбільше в історії вторгнення Військово-повітряних китайських сил у зону протиповітряної оборони острова, загалом помітили 38 літаків. США закликали Китай припинити військові дії щодо Тайваню.
Наслідки безкарної агресії Росії проти України
- Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен вважає, що ігнорування державами агресивних дій Кремля негативно вплине не лише на Україну, а й на весь світ.
- За словами дипломата, тоді й інші автократичні країни у світі, такі як Росія, вирішать так робити.
- Глава Держдепу наголосив, що відкриється скринька Пандори: "Це буде рецептом конфлікту, рецептом хаосу, рецептом людських страждань та рецептом підриву демократії".