Під прицілом – Тайвань: агресія Росії проти України може "надихнути" Китай, – ЗМІ

Безкарне вторгнення Росії в Україну може послужити "прикладом" для всього світу. Зокрема Китай наважиться піти у наступ на Тайвань.

Адже китайська правляча комуністична партія розглядає острів як частину своєї території. Саме тому може спробувати застосувати військову силу для його захоплення.

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Важливу роль у цій ситуації відіграють США, які повинні рішуче реагувати на загрозу з боку Путіна. Так, дії Вашингтона покажуть усім, що не варто зазіхати на чужі кордони.

Що відомо про відносини Тайваню та Китаю

Під час громадянської війни у 1940 роках Китай і Тайвань розділилися. Згодом Пекін обмежував міжнародну діяльність Тайбею. Острів позиціонує себе як незалежну територію з конституцією, збройними силами та керівниками, але його визнали лише кілька держав.

Міністерство оборони Тайваню заявило, що 2 жовтня 2021 року відбулось найбільше в історії вторгнення Військово-повітряних китайських сил у зону протиповітряної оборони острова, загалом помітили 38 літаків. США закликали Китай припинити військові дії щодо Тайваню.

Наслідки безкарної агресії Росії проти України

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен вважає, що ігнорування державами агресивних дій Кремля негативно вплине не лише на Україну, а й на весь світ.

За словами дипломата, тоді й інші автократичні країни у світі, такі як Росія, вирішать так робити.

Глава Держдепу наголосив, що відкриється скринька Пандори: "Це буде рецептом конфлікту, рецептом хаосу, рецептом людських страждань та рецептом підриву демократії".

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