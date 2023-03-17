Син перетворився в стіл: родичам вбитого окупанта довзволили посидіти за партою з його фото

Здавалося б, що ставлення російської влади до сімей вбитих окупантів не може бути гіршим. Однак в одній з російських шкіл знову пробили моральне дно.

Про нове шкільне приладдя повідомили на сайті комітету освіти Чити. В одній зі шкіл міста створили іменну парту для вбитого в Україні окупанта Станіслава Куйдіна.

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Моральна компенсація родичам

Відомо, що військовий злочинець свого часу навчався у цій школі. Тепер все, що від нього залишилось – шмат фанери, за яким сидітимуть тамтешні п'ятикласники.

Такої "честі" Куйдін був удостоєний за те, що виконував роль гарматного м'яса в Україні. На презентацію цього витвору запросили батька та тітку вбитого окупанта.

У якості моральної компенсації їм дозволили посидіти за іменною партою загарбника. Однак, судячи з виразів їхніх облич, більшого родичам ліквідованого окупанта й не треба.

В Росії презентували іменну парту на честь вбитого окупанта / Фото комітет освіти Чити

Як Росія віддячує родинам загиблих окупантів