У Росії розбився вертоліт Мі-2: є загиблі та постраждалі

У Росії пройшов демілітаризацію черговий вертоліт. У Костромській області розбився російський Мі-2.

Повідомляється, що гелікоптер виконував санітарний рейс. За даними російських екстрених служб, на борту було 5 людей.

До речі Росіяни на Донбасі допомагають ЗСУ: окупанти завдали авіаудару по власних позиціях

На борту гелікоптера було 5 людей

Авіатрощу вже підтвердили в російському МЧС. Про причину падіння вертольота в Росії наразі не повідомляють. В екстрених службах Росії заявили, що одна людина загинула, ще четверо постраждали.

Губернатор Костромської області Сєргєй Ситников заявив, що під час аварійної посадки вертольота загинув пацієнт. Двоє фельдшерів та двоє пілотів отримали травми.

Російські ЗМІ повідомляють, що пілот вертольота, що впав – 56-річний Дмітрій Вишневецький. Повідомляється, що борт аварійно сів у районі селища Нікольське.

Пожежі після падіння Мі-2 нібито не було. Вертоліт забирав пацієнта з міста Шар'я, щоб доставити до костромської лікарні.

Втрати російської авіації за останній час

Вас це може зацікавити – російський літак влетів у житловий будинок: дивіться відео