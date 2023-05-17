У Росії розробників ракети "Кинджал" звинувачують у держзраді, – ЗМІ

Розробників гіперзвукової ракети "Кинджал" звинуватили у держзраді. Росіяни розповідали про "незнищенність" цієї зброї, поки її не почала збивати українська ППО.

Вчені з Сибірського відділення Російської академії заявили, що їхніх колег, які розробляли технології до гіперзвукової ракети "Кинджал", звинувачують в держзраді. Про це пишуть російські ЗМІ, повідомляє 24 Канал.

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Підозрюваних взяли під варту. За ґратами опинилися Анатолій Маслов, Олександр Шиплюк та Валерій Звегінцев. Перших двох затримали ще минулого літа.

Вчених звинувачують в тому, що виступали на конференціях за кордоном і публікували статті в іноземних журналах про успіхи Росії у розробці гіперзвукової зброї.

Реакція Кремля

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що "це дуже серйозне звинувачення". За його словами, Кремль не може дати реакцію.

Ми, дійсно, бачили це звернення, але працюють російські спеціальні служби, вони виконують свої функції. Це дуже серйозне звинувачення,

– сказав речник.

Далі Пєсков заговорив про презумпцію невинуватості. Під час слідчих дій не можуть говорити про якісь позиції.

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