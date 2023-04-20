"Пабєдобєсія" не буде: Кремль в паніці перед контрнаступом ЗСУ скасовує паради

В деяких регіонах Росії почали відміняти "паради пабєди". У Кремлі справді йде серйозний процес, адже 9 травня завжди для росіян було сакральною датою.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він переконаний, що це рішення яскраво показує, як розпадаються основні наративи російських пропагандистів.

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"Росіяни загалом в паніці перед майбутнім українським наступом – це пробиває і російський телевізор, видно, як панікують, серйозно бояться наступу, серйозно до нього ставляться жителі російського телебачення", – прокоментував опозиціонер.

Пропаганда захиталась

Однак найголовніше питання: "Чи буде парад до 9 травня у Москві?". Яковенко вважає, що імовірність його скасування невелика, бо для боліт це сакральна дата, на якій тримається вся російська пропаганда, вся путінська міфологія, так зване "пабєдобєсіє".

Опозиціонер переконаний, що дуже імовірною є скасування ходи з балками, на яких зображені люди, що загинули, так званий "безсмєртний полк". Він припустив, що цього року може відбутися своєрідна акція протесту, коли нестимуть вже не портрети загиблих у Другій світовій війні, а загиблих у війні проти України.

Я гадаю, що акцію "безсмєртний полк" цілком можуть скасувати. І це буде дійсно серйозна реакція режиму на загрозу в самому народі,

– додав мовець.

Яковенко зауважив, що до 9 травня невідомо, які події стануться на фронті. Цілком імовірно, що почнеться український контрнаступ і його масштаб та вектор уже, можливо, буде зрозумілим. Тому події 9 травня в Росії будуть важливими в сенсі рефлексії на події на фронті.

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