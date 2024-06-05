У Росії стався масштабний збій в роботі електронних сервісів, за яким стоїть ГУР, – джерела
Українські спецслужби в черговий раз доказують, що окупантам не сховатися навіть у мережі. У Росії стався масштабний збій в роботі електронних сервісів, за яким стоять кіберфахівці ГУР.
Джерела 24 Каналу у ГУР повідомляють, що в Росії фактично паралізовано роботу низки державних установ та приватних компаній. Причиною стала потужна DDoS-атака.
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ГУР здійснили кібератаку на електронні сервіси Росії
У Росії стався масштабний збій в роботі електронних сервісів, за яким стоять кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Фактично паралізовано роботу низки державних установ та приватних компаній Росії,
– заявляють джерела.
Причиною стала потужна DDoS-атака, організована українськими кіберфахівцями.
Що таке DDoS-атака
DDoS-атака (Distributed Denial of Service, розподілена атака на відмову в обслуговуванні) – це тип кібернападу, при якому зловмисники використовують велику кількість зламаних комп'ютерів або інших пристроїв для одночасного надсилання запитів до цільової системи, сервера або мережі.
Мета такої атаки полягає в перевантаженні ресурсів цільової системи, що призводить до її уповільнення або повної зупинки роботи, тобто до відмови в обслуговуванні легітимних користувачів.
Які ще були хакерські атаки на Росію
- Хакерам вдалося заламати Російський сервіс експрес-доставки СДЕК. Через це росіяни не могли забрати та відправити свої посилки, а також не працювали всі інші сервіси. Відомо, що сервіси компанії не працювали понад добу.
- На початку травня хакери з ГУР вивели з ладу російські онлайн-сервіси компанії 1С. Відомо, що ця компанія спеціалізується на розробці та підтримці програмного забезпечення для бізнесу, який працює з базами даних.
- Трохи раніше хакерам вдалося знищити ІТ-інфраструктуру "Москолектора". Зокрема, вдалося вимкнути близько 87 тисяч датчиків різних систем оповіщення по всій Москві та Підмосков'ї. На відновлення роботи росіянам було потрібно від 15 до 30 днів.