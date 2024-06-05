У Росії стався масштабний збій в роботі електронних сервісів, за яким стоїть ГУР, – джерела

Джерела 24 Каналу у ГУР повідомляють, що в Росії фактично паралізовано роботу низки державних установ та приватних компаній. Причиною стала потужна DDoS-атака.

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У Росії стався масштабний збій в роботі електронних сервісів, за яким стоять кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Фактично паралізовано роботу низки державних установ та приватних компаній Росії,

– заявляють джерела.

Причиною стала потужна DDoS-атака, організована українськими кіберфахівцями.

Що таке DDoS-атака

DDoS-атака (Distributed Denial of Service, розподілена атака на відмову в обслуговуванні) – це тип кібернападу, при якому зловмисники використовують велику кількість зламаних комп'ютерів або інших пристроїв для одночасного надсилання запитів до цільової системи, сервера або мережі.

Мета такої атаки полягає в перевантаженні ресурсів цільової системи, що призводить до її уповільнення або повної зупинки роботи, тобто до відмови в обслуговуванні легітимних користувачів.