Робить вигляд, що працює: чи справді Путін навідувався в Кремль
Нещодавно президенту Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану стало зле під час прямого ефіру. Увечері в мережі з'явилися кадри, що російський диктатор Владімір Путні приїхав до Кремля. Ці дві події пов'язують між собою. Утім, так званий президентський кортеж міг бути несправжнім.
Про це в своєму стрімі відзначив військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. Він пояснив, що таким чином російські пропагандисти хочуть створити ілюзію роботи Путіна.
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Ілюзія, що все добре
Військовий експерт наголосив, що в самого Путіна теж не найкращий стан здоров'я. Щоб це приховати і створити ілюзію "активної політичної діяльності та керування країною", в Росії вдаються до ось таких "акцій".
"Іноді по Москві ганяють порожній кортеж з усіма причандалами, щоб складалась ілюзія буцімто Путін приїжджає на роботу, їде – тобто працює. От Ердогану стало погано – примчався до Кремля. А є версія, що його в кортежі не було, а був він у бункері і залишається там, намагаючись відновити своє здоров'я", – припустив він.
Олег Жданов про чергову постановку в Росії: дивитись відео
Стан Ердогана та відносини з Путіним: останнє
- Ердоган 25 квітня виступав з декількома передвиборчими промовами. Під час одного інтерв'ю турецькому президенту стало погано. Згодом стало відомо, що причиною цьому став "шлунковий грип". Після цього писали про інфаркт, але інформація не підтвердилася.
- Згодом Ердоган провів онлайн-перемовини з Путіним. Вони взяли участь у церемонії доставки ядерного палива на АЕС "Аккую". За повідомленнями росЗМІ, очільник Кремля заявив, що Туреччина увійде до клубу країн з ядерною енергетикою.
- Ердоган – один з двох світових лідерів, який може вплинути на Путіна. Російський диктатор водночас прислухається до нього і залежить.