Загроза громадянської війни у Росії, – опозиціонер про створення нових ПВК

У Росії почали створювати нові приватні військові компанії, схожі до "Вагнера". Основними вважають три приватні армії. І їх наявність створює хаос і може призвести до загрози громадянської війни в Росії.

Про це 24 Каналу сказав російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Він наголосив, що в Росії вже є три приватні компанії – армія Пригожина, армія Кадирова, а третю армію "Патріот" створює Шойгу.

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За його словами, також йде серйозний процес з можливими негативними політичними наслідками – це створення регіональних армій під егідою "тероборони". Деякі губернатори в Росії вже отримали такі дозволи.

Наявність таких приватних армій становить серйозну загрозу громадянської війни у випадку колапсу та неконтрольованого краху путінського режиму. Це може виникнути і це небезпечно,

– заявив Гудков.

А щодо того, чи може "Газпром" створити власну ПВК, опозиціонер відповів, що це можливо, але такі війська не зможуть воювати, лише когось охоронятися чи зі зброєю вирішувати комерційні питання.

На його думку, більшу загрозу для майбутнього Росії та її країн-сусідів становлять ці приватні армії та "загони тероборони", які зараз формуються в цих регіонах.

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"Насправді це рух до хаосу, вже, можливо, некерований рух в умовах початку падіння режиму Путіна. Це небезпечно", – підсумував Гудков.

Напередодні, 3 лютого, генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що Україна оголосила підозру Євгену Пригожину. Керівник ПВК "Вагнера" безпосередньо відповідальний за тисячі воєнних злочинів.

До слова, окупанти для збільшення свого війська вирішили створити нові приватні військові компанії. Їх уже поповнюють у Криму. у Генштабі повідомили, що такі ПВК отримали назви "Щит" і "Русич".