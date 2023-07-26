Судилище над бійцями "Айдару" в Росії: омбудсмен зробив заяву

В Ростові-на-Дону показово судять українських військовослужбовців батальйону "Айдар". Обмбудсман наголосив, що світ має реагувати на такі судилища.

На лаві підсудних в Росії 18 українських полонених. Дмитро Лубінець зазначив, що це чергове судилище, яке підтверджує всьому світу, що Росія робить злочинців із тих, хто боронив рідну землю.

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Омбудсман прокоментував судилище над українськими захисниками

Лубінець зазначив, що українські захисники, над якими Росія влаштувала судилище, це ті люди, які не вторгались на чужі території, а лише боролись за свою свободу, державу, сім'ю і життя.

Світ має реагувати на такі ганебні судилища захисників України. Адже очевидно для всіх, що на лаві підсудних мають опинитися не ті, хто захищається, а ті, хто зі зброєю в руках прийшов на чужі території. Росія цинічно займається кримінальним переслідуванням наших громадян і відчуваючи безкарність продовжує своє криваве "справедливе правосуддя" над тими, кого не змогли залякати й зламати,

– сказав омбудсман.

Він наголосив, що такі судилища – це чергове грубе порушення загарбниками Женевської конвенції, за що країна-агресорка повинна постати перед судом.

Що відомо про судилище над бійцями "Айдару"