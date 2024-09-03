Арешти генералів не допоможуть: з чим пов'язані антикорупційні чистки в міноборони Росії

В Росії продовжуються корупційні скандали у міністерстві оборони. Нещодавно було затримано чергового посадовця – Павла Попова, який працював заступником ексміністра Сєргєя Шойгу. Чиновника підозрюють у шахрайстві та корупції.

Раніше під арештом опинились ще кілька високопосадовців міноборони, зокрема, ще один заступник Шойгу – Тимур Іванов. Політолог та виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко сказав 24 Каналу, що будь-яка країна, що воює, приділяє особливу увагу оборонному сектору. Відповідно в цьому секторі будуть концентруватися люди, які нечисті на руки.

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Це специфіка авторитарних режимів

Росія, окрім того, що веде війну з Україною, також здійснює постачання військової техніки та озброєння в країни Африки та Близького Сходу. Тому військовий компонент в Росії дуже великий і на нього працює значний відсоток ВВП. Відповідно у цю сферу залучена величезна кількість грошей.

Тому точковими затриманнями генералів російській владі не вдасться системно боротися з корупцією. Навіть новий міністр оборони Андрєй Бєлоусов не може налагодити системні антикорупційні процеси,

– зауважив політолог.

Звичайно корупція продовжиться в міноборони Росії і вона, на його думку, роз'їдатиме, як іржа, Росію та путінський режим.

В Росії система врядування занадто вертикалізована і не сприяє проявленню ініціативи менеджерів середньої ланки. Навіть якщо вони знають, як покращити певні процеси, без команди зверху, вони цього робити не будуть. Тому що є ризик що їхні ідеї не сприймуть, а вони втратять те, що мають.

Це специфіка авторитарних режимів. Тому в Росії ситуація з корупцією буде тільки погіршуватись,

– наголосив Олексій Буряченко.

Нагадаємо, що 29 серпня стало відомо про порушення кримінальної справи щодо ексзаступника міністра оборони Росії Павла Попова. Його підозрюють у шахрайстві, адже за даними слідства, Попов, який відповідав за розвиток, обслуговування та функціонування парку "Патріот", незаконно збагачувався.