В Росії українських політв'язнів відправили в ізолятор за спробу здійснити намаз
Джерело:фейсбук Людмили Денісової
Спроба здійснити намаз під час ув'язнення в Росії завершилась для двох кримських татар штрафним ізолятором. Адміністрація колонії не дозволила Айдеру Саледінову та Рустему Ісмаїлову помолитись під час Курбан-Байраму.
Про шокуючу поведінку російських тюремників розповіла уповноважена Верховної Ради з прав людини. Людмила Денісова повідомила, що Саледінова та Ісмаїлова утримують у виправній колонії у Башкортостані.
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Така поведінка керівництва колонії суперечить міжнародному праву
Цинічність дій адміністрації колонії полягає у тому, що молитва є обов'язковою для мусульман у свято Курбан-Байраму,
– написала Денісова.
Омбудсменка наголосила, що таке ставлення співробітників виправної установи суперечить міжнародним стандартам. Зокрема, мовиться про Загальну декларацію прав людини, згідно з якою кожен має право на сповідування своєї релігії.
Денісова закликає вплинути на державу-агресора
Денісова звернулась до уповноваженої з прав людини у Росії Тетяни Москалькової, аби та вжила заходів.Важливо!
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Коротко про жорстоке ставлення до українських політв'язнів
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