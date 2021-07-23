В Росії українських політв'язнів відправили в ізолятор за спробу здійснити намаз

Спроба здійснити намаз під час ув'язнення в Росії завершилась для двох кримських татар штрафним ізолятором. Адміністрація колонії не дозволила Айдеру Саледінову та Рустему Ісмаїлову помолитись під час Курбан-Байраму.

Про шокуючу поведінку російських тюремників розповіла уповноважена Верховної Ради з прав людини. Людмила Денісова повідомила, що Саледінова та Ісмаїлова утримують у виправній колонії у Башкортостані.

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Така поведінка керівництва колонії суперечить міжнародному праву

Цинічність дій адміністрації колонії полягає у тому, що молитва є обов'язковою для мусульман у свято Курбан-Байраму,

– написала Денісова.

Омбудсменка наголосила, що таке ставлення співробітників виправної установи суперечить міжнародним стандартам. Зокрема, мовиться про Загальну декларацію прав людини, згідно з якою кожен має право на сповідування своєї релігії.

Денісова закликає вплинути на державу-агресора

Денісова звернулась до уповноваженої з прав людини у Росії Тетяни Москалькової, аби та вжила заходів.

Денісова закликає міжнародну спільноту змусити державу-агресора виконувати норми міжнародного права та звільнити громадян України, яких незаконно утримують у російських в'язницях.

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