Росії складно фінансувати війну: у Міноборони пояснили, як деморалізують неправильні пріоритети

Російські окупанти не мають достатнього забезпечення. Зокрема, у них є проблеми із зимовою формою та спорядженням.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє 24 канал. За її словами, Росії дуже складно фінансувати цю війну, попри те, що вона має ресурси й не відступає від своїх цілей. Окупантам потрібна вся Україна, хоч вони зараз рухаються поступово.

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Пріоритет Росії – це ракети, а не люди

Маляр зауважила, що Росії бракує ресурсів для належного забезпечення особового складу.

Пріоритети вони ставлять на ракети, а не на людей, тому що в них людського ресурсу, вони вважають, мабуть, достатньо. І ми бачимо це по тому, як вони кидають своїх людей в бій, як вони виставляють оці загородзагони,

– зазначила заступниця міністра.

Маляр додала, що все це говорить про те, що Росії байдуже на людські життя, що дуже деморалізує її військо.

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Проблеми росіян через війну: коротко