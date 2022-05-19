У Росії відхрещуються від своїх знаків Z і V

19 травня 2022 , 16:45
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У Росії, в якій літери Z та V ліпили на все підряд – від одягу до вікон у дитсадках, виступили з несподіваною заявою. Виявляється, ці криваві символи – неофіційні і ніякого "спеціального навантаження" не несуть.

Таку відповідь міноборони держави-агресорки дало на запит депутата з Москви Євгена Ступіна. Цю інформацію оприлюднили і російські ЗМІ, повідомляє 24 канал.

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У міноборони Росії переконують, що Z і V "позитивно сприймаються"

Міноборони Росії офіційно пояснило, що Z і V – не є військовими символами. Проте, переконані окупанти,  вони "позитивно сприймаються" військовими, громадянами Росії та квазіреспублік Донбасу. Також у відповіді мовилось "і про багатьох інших", хто це саме – загарбники не уточнили, мабуть, тому, що таких людей не існує.

Ступін оприлюднив відповідь на свій запит і наголосив: якщо ці знаки – не офіційні, то, відповідно, неможливо притягнути до відповідальності за ставлення до них. Отож, затримувати за якісь протести проти "літер іноземного алфавіту" не повинні.

Ось таку відповідь отримав депутат від міноборони Росії / Фото російських ЗМІ

ЗСУ активно знищують техніку зі знаками Z і V

Тим часом, в українців та українських захисників ставлення до цих символів однозначне: той, хто їх "позитивно сприймає" – ворог, а техніку, на якій вони намальовані, треба знищити. Останнє в наших оборонців дуже добре виходить.

Так, з 24 лютого ЗСУ ліквідували 28 500 ворогів, знищили 1 254 танки, 3 063 бойові броньовані машини, 595 артилерійських систем.

Ще втрати ворога у техніці:

  • РСЗВ – 199;
  • засобів ППО – 93;
  • літаків – 203;
  • гелікоптерів – 167;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 455;
  • крилатих ракет – 103;
  • кораблів та катерів – 13;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 157 ;
  • спеціальної техніки – 43.

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Автор: Ірина Пундор