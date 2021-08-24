У Росії відкрили справу через водну блокаду Криму та звинуватили Україну в екоциді

У Росії вирішили відкрити справу проти України через перекриття Північно-Кримського каналу в 2014 році. Слідчий комітет Росії написав, що стаття стосується "екоциду".

У Росії заявили, що "відсутність належного водопостачання викликає виснаження сільськогосподарських земель, призводить до зміни екосистем затоки Сиваш і його мілководних заток, а також стану популяцій тваринного світу". Про це 24 серпня повідомили у Головному слідчому управлінні Слідчого комітету Росії.

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Через воду в Крим: Росія відкрила справу проти України

У Росії скаржаться, що "за останні 6 років солоність Сиваша виросла в 3 рази". У відомстві розповіли, що через це зменшилась кількість тварин, зокрема червонокнижних. Мовляв, водно-болотні угіддя міжнародного значення "Центральний Сиваш" і "Східний Сиваш" "втрачають своє природоохоронне значення".

Перекриття Північно-Кримського каналу вплинуло і на якість води, яку використовують для господарсько-питного водопостачання, оскільки перевищення гранично допустимих норм солоності і жорсткості негативно позначається на здоров'ї людей,

– стверджує Слідчий комітет Росії.

Там вважають, що в усьому нібито винна Україна, а точніше нібито "невстановлені особи, які перебувають на території України і які виступають проти возз'єднання Криму з Росією". У Слідкомі Росії переконують, що встановлюють "всі обставини злочину та всіх причетних до нього".

Коротко про ситуацію з водою в Криму

До 2014 року 85% потреб Криму у водопостачанні забезпечував Північно-Кримський канал.

Після припинення водопостачання, російська пропаганда заявила, що нібито Україна займається шантажем і блокадою.

У серпні 2021 року Кремль заявив, що збирає матеріали та готує позов до України через "водну блокаду окупованого Криму.

Уряд Росії запевнив, що виділить з резервного фонду 2,3 мільярда рублів для забезпечення водопостачання в окупованому Криму. Зокрема, гроші планують витратити на ремонт 2 водопроводів на півострові.

Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Україна не виділить воду для тимчасово окупованого Криму навіть, якщо Росія застосовуватиме силу.

Україна готова відновити водопостачання у Крим одразу, як півострів буде деокуповано.

Після окупації Криму Росією Україна справді припинила постачання води в Крим, перекривши Північно-Кримський канал. Адже,