Не було складу злочину: у Росії відмовилися порушити справу про отруєння Навального

У Росії відмовилися порушувати кримінальне провадження через отруєння опозиціонера Олексія Навального. Зокрема, у справі не виявили складу злочину.
Джерело:ТАСС
За словами судді, таке рішення Слідче управління на транспорті МВС у Сибірському федеральному окрузі, на території якого отруїли Навального, ухвалило ще 10 лютого. Зокрема, суд визнав його законним та обґрунтованим.
У суді також заявили, що скарга "Фонду боротьби з корупцією" не підлягає задоволенню. Водночас у справі про отруєння Навального не виявили складу злочину.
10 лютого 2021 року прийняли рішення про відмову в порушенні кримінальної справи з підстав, передбачених пунктом 1 частини 1 статті 24 КПК. У ньому мовиться про відсутність події злочину,
– оголосив рішення суддя Андрій Толкаченко.
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За даними слідчого відомства, заяву Навального передали в лінійне управління поліції, адже він потрапив до лікарні з борта літака.
Отруєння Олексія Навального: коротко
- Олексію Навальному стало погано під час перельоту з Томська до Москви 20 серпня 2020 року. Російські медики відкинули версію отруєння. Однак європейські експерти підтвердили, що опозиціонера отруїли "Новачком".
- Навальний 17 січня 2021 року повернувся у Москву з Німеччини. Там він лікувався та проходив реабілітацію після отруєння. Однак в аеропорту опозиціонера затримали.
- Навального 2 лютого 2021 року засудили до 3,5 років позбавлення волі.