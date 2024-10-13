У Росії раптом перелякалися та пригрозили Японії за її "спільні плани" із США

Країна-агресорка неодноразово вдавалася до провокацій проти країн НАТО та їхніх союзників, порушуючи повітряний і водний простір, або проводячи військові навчання занадто близько до кордонів Альянсу. Аж тут раптом, зачувши про плани США та Японії, у Росії занепокоїлися.

У заяві МЗС Росії йдеться, що 11 жовтня посольству Японії у країні-агресорці був висловлений рішучий протест. У Москві обурені через наміри Токіо спільно з Вашингтоном провести спільні військові навчання на території Японії, зокрема районах Хоккайдо, що розташовані в безпосередній близькості від кордонів Росії. Зазначається, що ці навчання заплановані на кінець жовтня – початок листопада.

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У Кремлі обурені ігнором їхніх погроз

Російське МЗС розказало, що японській стороні пояснили неприйнятність подібної практики, а також висловило великий жаль через "недалекоглядне ігнорування демаршів на цю тему".

Посольству Японії винесено попередження про неминучі адекватні контрзаходи щодо зміцнення обороноздатності та захисту суверенітету Росії, а також про недоречність будь-яких спроб японської сторони висловлювати свою "заклопотаність" з приводу наших відповідних дій,

– заявили у МЗС окупантів.

До слова, на початку літа цього року російські воєнні кораблі провели навчання у Карибському морі, зокрема на Кубі, з використанням ракетних фрегатів та підводних човнів. Навчання росіян на Кубі викликали обурення та застереження ЗМІ та країн Заходу. США відповіли на російські навчання шляхом укладення безпекової угоди з Україною та навіть відправили свої кораблі на Кубу для спостереження та демонстрації сили.

Нещодавно спільні військові навчання у Тихому океані Росія провела спільно з Китаєм.

Також агресор тричі порушили повітряний простір Японії 23 вересня.