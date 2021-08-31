"Інша субстанція": у Росії відреагували на візит Зеленського в США

У Кремлі відреагували на те, що президент України Володимир Зеленський полетів у США на зустріч з Джо Байденом. Там сподіваються, що американський президент "змусить" українського колегу виконувати мінські домовленості.

У Москві слідкуватимуть за результатами переговорів президентів України та США. Про це розповів речник президента Росії Дмитро Пєсков.

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Кремль вірить у вплив Байдена

Речник Путіна висловив сподівання, що Джо Байден зможе вплинути на Зеленського, щоб Україна виконувала мінські домовленості. Саме на це чекає Кремль. Тому в Москві чекатимуть на новини з зустрічі президентів.

Водночас Пєсков заявив, що переговори Зеленського і Байдена ніяк не вплинуть на стосунки Москви й Вашингтона та Москви й Києва.

Наші відносини з цими країнами – це одна субстанція, відносини двох суверенних держав – це інша субстанція,

– додав речник Путіна.

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