Росія втратила 6 "Зоопарк-1М": Британія пояснила важливість РЛС, з яким у ворога проблеми
Відновлення арсеналу контрбатарейних радарів буде важким завданням для Росії. Ці системи залежать від поставок високотехнологічної електроніки, які потрапили під санкції.
Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії за 31 березня. У розвідці нагадали, що 23 березня 2023 року Сили спеціальних операцій України оприлюднили кадри знищення російського контрбатарейного радара "Зоопарк-1М" на Донеччині.
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"Зоопарк-1М" дозволяє швидко виявляти ворожу артилерію
Як йдеться у повідомленні розвідки, упродовж війни Росія та Україна спрямовували свої зусилля на нейтралізацію контрбатарейних радарів супротивника.
Сили спеціальних операцій показали відео знищення "Зоопарк-1М" на Донеччині
Причина в тому, що ці системи відносно нечисленні, але є значним мультиплікатором сили. Зокрема, вони дозволяють командирам швидко виявляти ворожу артилерію і завдавати по ній ударів.
Та ці системи мають активну електромагнітну сигнатуру, через що вони вразливі до виявлення і знищення. Росія втратила щонайменше шість ЗРК "Зоопарк-1М" і, ймовірно, в Україні залишилася дуже обмежена їх кількість.
"Відновлення арсеналу контрбатарейних радарів, ймовірно, є ключовим пріоритетом для обох сторін, але у Росії, ймовірно, виникнуть труднощі, оскільки ці системи залежать від поставок високотехнологічної електроніки, які були перервані санкціями", – стверджують у британському Міноборони.
Українські бійці під Херсоном ефектно знищили російський ЗРК "Оса"
- Варто зазначити, що Росія втратила щонайменше 10 зенітних ракетних комплексів "Оса" від початку повномасштабного вторгнення в Україну. ЗРК "Оса-АКМ" коштує близько 10,3 мільйона доларів.
- Один із ЗРК "Оса" було знищено у 2022 році під Херсоном силами та засобами 406 окремої артилерійської бригади. Наші артилеристи знищили "Осу", завдавши удару з M982 Excalibur.
- Також Сили оборони України в районі Олешок на Херсонщині перетворили на брухт арктичний "Тор" росіян. Головний редактор Defense Express Олег Катков розповів, що це специфічна техніка, а не стройова. За його словами, це окремий вид, який коштує навіть дорожче за звичайний "Тор".