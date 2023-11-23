У Росії кривавий людожер опинився на волі: його помилували заради війни проти України

У Росії помилували ще одного в'язня, який скоїв тяжкі злочини, щоб відправити на війну проти України. На свободу вийшов людожер, який убив щонайменше чотирьох людей.

Мовиться про Дениса Горіна із Сахалінської області. У жовтні 2023 року на сторінці Горіна в соцмережах з'явилося нове фото у військовій формі із Z-символікою на рукаві.

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Російський людожер зазнав поранення

Сусід Горіна, на ім'я Дмитро підтвердив інформацію, що людожер вийшов з в'язниці. Сусід додав, що Горін зараз перебуває в госпіталі Южно-Сахалінська.

"Зараз він у Южно-Сахалінську, в госпіталі, середньої тяжкості поранення. Вважай, на волі, помилуваний, пів строку як із куща. Але, думаю, ненадовго він на волі. Рідні його жертв усе пам'ятають", – повідомив його сусід Дмитро.

Як пишуть ЗМІ, вперше Горіна засудили у 2003 році за вбивство та знущання з тіла убитого. Йому присудили 10 років суворого режиму. За зразкову поведінку він вийшов із колонії у 2010 році

У червні 2011 року брати Денис і Євген Горіни жорстоко побили людину. Поки потерпілий був без свідомості, Євген Горін добив його ножем. У січні 2012 року брати Горіни зарізали ще одну людину.

Влітку 2012 року було розкрито щонайменше четверте вбивство, скоєне Денисом Горіним. За версією слідства, у листопаді 2010 року він спочатку вбив людину, а потім зрізав з ніг трупа м'ясо, яке промив, поклав у холодильник, а пізніше з'їв. Суд засудив Горіна до 22 років виправної колонії особливого режиму.

Кого ще в Росії випустили на волю заради війни проти України