Один Ту-141 та три Ту-22М3: у Росії визнали успішні удари українських безпілотників

У Росії визнали пошкодження своїх літаків унаслідок успішних атак безпілотників. Окупанти втратили один Ту-141 та три літаки Ту-22М3.

Як пишуть пропагандисти, Слідчий комітет Росії на підставі даних від ФСБ та міноборони оголосив про підозру та про оголошення в міжнародний розшук українського військового, інформує 24 Канал. Українському військовому у Росії інкримінують організацію атак безпілотників по території Росії й тим сами підтверджують успішність ударів дронів.

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У Росії визнала втрати після удару по аеродрому "Дягилево"

У слідстві розглядають дві атаки безпілотників у жовтні – грудні 2022 року, внаслідок яких Росія зазнала втрат у техніці та особовому складі.

Росіяни заявляють, що 7 жовтня 2022 року український безпілотник UJ-22 Airborne, споряджений уламково-фугасною бойовою частиною, долетів до російського аеродрому "Шайковка".

Дрон на висоті лише 10 метрів над стоянкою бомбардувальників провів успішний підрив. Росіяни стверджують, що їм дивом вдалося уникнути втрат.

5 грудня 2022 року Україною нібито був використаний радянський безпілотник Ту-141 "Стриж", перероблений у дрон-камікадзе, який завдав удару по аеродрому "Дягилево".

Російські силовики бідкаються, що внаслідок цієї атаки було пошкоджено одразу три бомбардувальники Ту-22М3, одна ракета Х-32, дві будівлі інженерно-авіаційних служб ескадрилій та два автомобілі. Троє окупантів загинуло, ще семеро отримали поранення.

Українські військові знищили російські літаки Іл-76

30 серпня на аеродромі у Пскові, який розташований за 700 кілометрів від України, прогриміли вибухи. Унаслідок удару дронів було знищено два ворожі вантажні літаки Іл-76.

Керівник ГУР МО Кирило Буданов підтвердив ЗМІ, що аеродром у Пскові атакували дрони, які були запущені з території Росії. За його словами, ще два літаки Іл-76 було пошкоджено.

У Росії звинувачували в атаці на Псков країни Балтії, однак після заяви Буданова в Кремлі раптом відмовилися від коментарів.