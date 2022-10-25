"Армія злидарів": російські волонтери збирають ганчірки для госпіталів

Попри мобілізацію, окупанти не мають належного забезпечення. Для поранених не вистачає навіть бинтів.

Про це для 24 каналу розповіли джерела у спецслужбах. Зазначили, що у Росії збирають ганчірки, щоб передати для госпіталів.

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"Їх кип'ятять та затикають рани трьохсотим. Така практика поширена по всіх госпіталях росіян, бо критично бракує медикаментів, а поранених сотні", – розповіли у спецслужбах.

На що скаржаться окупанти

Головне управління розвідки перехоплює розмови окупантів. Вони жаліються, що попри холод, не отримали навіть теплого верхнього одягу та спальників. Загарбники, щоб отримати хоч щось, мародерять.

Крім цього, окупантам не вистачає зброї. Зокрема, їм постачають радянські снаряди 1950 років.

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