"Армія злидарів": російські волонтери збирають ганчірки для госпіталів
Попри мобілізацію, окупанти не мають належного забезпечення. Для поранених не вистачає навіть бинтів.
Про це для 24 каналу розповіли джерела у спецслужбах. Зазначили, що у Росії збирають ганчірки, щоб передати для госпіталів.
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"Їх кип'ятять та затикають рани трьохсотим. Така практика поширена по всіх госпіталях росіян, бо критично бракує медикаментів, а поранених сотні", – розповіли у спецслужбах.
На що скаржаться окупанти
Головне управління розвідки перехоплює розмови окупантів. Вони жаліються, що попри холод, не отримали навіть теплого верхнього одягу та спальників. Загарбники, щоб отримати хоч щось, мародерять.
Крім цього, окупантам не вистачає зброї. Зокрема, їм постачають радянські снаряди 1950 років.
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Втрати російських окупантів: останні новини
- Станом на 25 жовтня в Україні ліквідували 68 420 ворогів. З них 480 за попередню добу.
- На Херсонщині 24 жовтня захисники збили одразу 2 російських ударних вертольоти Ка-52. Це трапилось з 13.00 по 13.30 у в Бериславському районі.
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- Ворог в паніці через знищення бази кадировців під Херсоном. Як зазначив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан, там перебували приблизно 100 окупантів.
- На Запоріжжі для поранених загарбників не вистачає місць у лікарнях. Зокрема, переповнена лікарня у Токмаку.