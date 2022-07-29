У росії впали 2 ракети, випущені по Харкову з бєлгорода

окупанти вночі 29 липня вчергове запустили ракети по Харкову з російського бєлгорода. Проте на загарбників чекала миттєва відплата – вони одразу ж впали.

Про це 24 каналу повідомили власні джерела у розвідці. росіяни часто обстрілюють Харків саме з бєлгорода, адже відстань між містами становить лише 80 кілометрів.

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У росії впали ракети, які випустили по Харкову

Вночі 29 липня через чергову загрозу ворожого обстрілу на Харківщині оголосили повітряну тривогу. Невдовзі жителі обласного центру почали повідомляти у соцмережах, що чули в місті численні вибухи та звуки підльотів ракет.

Наразі точно невідомо, що саме було причиною цих звуків – робота системи протиповітряної оборони чи ворожі "прильоти". Офіційної інформації щодо цього поки немає.

Проте джерела 24 каналу в розвідці повідомили, що росіяни таки запускали ракети по Харкову. Обстріл традиційно здійснювали з бєлгорода.

Однак на загарбників чекала миттєва карма – 2 їхні ракети приземлилися на території росії. Наразі невідомо, чи були постраждалі внаслідок цього казусу росіян. Також у розвідці не повідомили, в якому саме населеному пункті впали ракети окупантів.

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Коротко про російські обстріли своїх міст

У бєлгороді 3 липня пролунали гучні "хлопки". Після цього у небо над містом піднявся дим.

За офіційною інформацією, внаслідок удару загинули 5 людей. Серед загиблих була й родина українців, яка переїхала з села Цупівка Харківської області.

Згодом росіяни у традиційній для себе манері почали звинувачувати у всьому ЗСУ, попри красномовні докази нахабної брехні окупантів.

Зокрема, в будівлях в бєлгороді, які постраждали внаслідок нічного обстрілу, застрягли фрагменти російського ЗРГК "Панцир С1". Проте озброєнні в України такої техніки просто немає .

Український експерт та блогер Олексій Копитько розповів, що ударом по бєлгороду кремль вирішує кілька завдань – перекриває у західних ЗМІ новини про моторошні обстріли Кременчука, Одещини та інших українських міст.

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