В Росії все дуже тривожно: які настрої серед місцевого населення та "еліт"
Дрони над Кремлем, "бавовна", підриви пропагандистів – останній час в Росії дуже неспокійно. При чому настільки, що мешканці деяких областей попросили Євгєнія Пригожина прийти і врятувати їх.
Про такі реалії в ефірі 24 Каналу розповів кандидат психологічних наук Дмитро Попов. Він наголосив, що зовсім скоро особливо складно буде так званим "елітам".
Дивіться також Думають, що режим встоїть: чому російська еліта не готова до державного перевороту
Правду не сховаєш
Тривожні настрої накрили вже навіть головних російських пропагандистів, як то Соловйова, Скабєєву чи Симоньян, відзначив Попов. А Євгєній Пригожин відверто розповідає правду у своїх відео на адресу кремлівських керманичів. Все це бачать росіяни і розуміють: все не так добре, як їм розказують на параді.
"Підірвали Татарського, травмували Прилєпіна, портрети Буданова – це все бачать пересічні громадяни і розуміють, що в них все недобре. Такого не може бути в країні-"переможниці". Це підкреслює меседжі мешканців Бєлгородщини, які запросили Пригожина врятувати їх, бо ніхто інший не може. Вони розуміють, що Путін не прийде і не виведе війська. Єдина сила – кухар-зек. Такі реалії росіян, а їх, до речі, попереджали", – відзначив експерт.
Дмитро Попов про настрої серед росіян: дивитись відео
"Елітам" буде непереливки
Те, що навіть пропагандистам дуже тривожно, свідчать їхні наративи. Так, Соловйов вже прямо закликає росіян готуватися, бо "війна прийде у кожний дім". Дмитро Попов відзначає інший важливий факт на цьому ґрунті – так звані "еліти" масово збирають гроші.
Росії дуже треба гроші. В них жахливе економічне становище. А ось ці "еліти" мають накопичення, певні статки і крім них брати ні в кого. Китай, Індія нічого не дають, навіть доларів і змушують проплачувати у своїй валюті. З цього випливає, що "еліти" будуть піднапружуватися і ділитися своїми статками. І це може призвести до найгіршого в Росії – мотивації зміни влади,
– припустив спікер.
Дмитро Попов додав, "елітам" дійсно є що втрачати. Якщо почнеться описаний вище сценарій зі зміни влади, то саме ПВК, яких в Росії налічується більше 30, "почнуть розділення Росії на шматочки".
Внутрішні процеси в Росії: останні новини
- Попри санкції російські олігархи примножують свої статки традиційними грабунками. Поки вони вагаються щодо долі Путіна, але у будь-який день можуть розпочати кастинг на його наступника.
- Чим більше поразок на фронті, тим швидше "еліти" шукатимуть наступника Путіна. Російський диктатор дуже швидко втрачає свій авторитет.
- Головні російські пропагандисти до останнього залишатимуться в Росії, бо розуміють – відступати їм нікуди. Для них вигідна навіть смерть, ніж Гаага.