У Росії вже кажуть, що це Україна стягує війська на Донбас
1 грудня 2021 , 15:45Читать новость на русском
Джерело:МЗС Росії
У Росії заявили, що війська України стягують на Донбас. Кремль має дані про 125 тисяч осіб. Кажуть, мовляв, це половина всього складу.
У Росії у пропагандистському стилі говорять про американське керування. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
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У Москві традиційно звинувачують Київ
Лавров стверджує, на Донбасі акумулюється більше сил та засобів з боку України. За його словами, такими діями керує Захід, Вашингтон та НАТО.
Також кремлівський дипломат говорить, що українські бійці застосовують заборонене мінськими домовленостями важке озброєння, хоча ООС фіксує щодня такі дії з боку бойовиків.
Війська Росії біля кордонів: що відомо
- Американські ЗМІ писали, що Росія стягує війська до кордонів України ще в жовтні. Однак тоді розвідка запевняла, що сил окупантів не побільшало.
- Згодом глава управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Росія готується до повномасштабного вторгнення уже цієї зими. Держава-агресор може спробувати затиснути Україну "в кільце", бо сили зосередила не тільки біля українських кордонів, а й біля білоруських.
- Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна готова до можливого вторгнення.
- Президент Володимир Зеленський переконаний, що просто "йде залякування", але загроза вторгнення існує вже 8 років.
- Глава держави-агресорки "відзначився" цинічною заявою про повномасштабне вторгнення до України. Путін з іронією зауважив, що про такий сценарій говорили ще під час навчань "Захід-2021" навесні 2021 року, але цього не сталося.
- Ба більше, політик "порадив" Україні налагодити відносини з Росією. Тоді начебто не буде ніяких загроз.