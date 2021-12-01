У Росії вже кажуть, що це Україна стягує війська на Донбас

У Росії заявили, що війська України стягують на Донбас. Кремль має дані про 125 тисяч осіб. Кажуть, мовляв, це половина всього складу.

У Росії у пропагандистському стилі говорять про американське керування. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

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Лавров стверджує, на Донбасі акумулюється більше сил та засобів з боку України. За його словами, такими діями керує Захід, Вашингтон та НАТО.

Також кремлівський дипломат говорить, що українські бійці застосовують заборонене мінськими домовленостями важке озброєння, хоча ООС фіксує щодня такі дії з боку бойовиків.

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