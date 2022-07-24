З наліпкою Z: у росії вже почали продавати кавуни з окупованого Херсона

Окупанти вже почали торгувати вкраденими кавунами з Херсону. Їх помітили на ринку у Краснодарі.

Так, "трофейні" кавуни з'явилися на ринку біля "Містечка імені Жукова". У цьому мікрорайоні живуть переважно відставні військовослужбовці. Фото оприлюднили у телеграм-каналах, передає 24 канал.

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Загарбницькі символи наліпили навіть на кавуни

Свої символи загарбники додумались наклеїти навіть на кавуни. На кожному з них – наклейка з буквою Z. Крім того, там є QR-код, який веде на пісню пропагандистських співаків.

Продають крадені кавуни по 30 рублів за кілограм. З наклейками – дорожчі.



Кавуни на російському ринку / Фото пропагандистських ЗМІ



Окупанти продають крадені кавуни з Херсону / Фото пропагандистських ЗМІ

ЗСУ скоро виженуть окупантів з Херсонщини

ЗСУ просуваються на Херсонщині. Президент Володимир Зеленський наголосив, попри нахабні заяви окупантів, процес звільнення регіону триває.

Перед тим речниця ОК "Південь" заявила, що контрнаступ на Херсонщині триває, але він відбувається в умовах тиші.

Українські військові щодня знищують ворожі склади окупантів на Херсонщині. Ба більше, 19 липня ЗСУ вдарили по Антонівському мосту. Якщо його підірвати, то окупантам не буде як відступати при наступі українських військових. Відтак росіяни можуть опинитись в оточенні.

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