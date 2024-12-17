Яке завдання має виконати опозиція, щоб в Росії відбулась революція

Російська влада зазнала важкої поразки у Сирії після падіння режиму Башара Асада, якого вона підтримувала. В російському суспільстві це сколихнуло хвилю невдоволення, що може стати одним з чинників формування революційної ситуації в Росії.

Про це розповів 24 Каналу російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов, зазначивши про те, яким має бути завдання опору в Росії, коли в країні-агресорці настане переломний момент. Це може статися невдовзі.

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Росіяни шукатимуть альтернативну думку

Галлямов вважає, що завдання російської опозиції боротися за суспільну думку і створювати передумови для того часу, коли режим Путіна ослабне, і потрібно буде дати росіянам можливість вибрати інший політичний шлях.

Боротьба за суспільну думку – це передумова будь-якої революції. Жодний розкол в елітах не стане нею, якщо у народу не дозріло розуміння того, що йти шляхом, який був раніше він не хоче, а прагне йти по іншому,

– сказав він.

Для того, щоб в Росії здійснилася революція, на його думку, потрібні дві умови, які сформулював ще Володимир Ленін – верхи не можуть управляти по-старому, а низи не хочуть жити по-старому.

Завдання російської опозиції, щоб низи не хотіли. Передумови для цього є,

– сказав опозиціонер.

Шлях, який запропонував Путін, веде у глухий кут, і це очевидно росіянам. Найбільший внесок у це зробили ЗСУ, які розбили міф про "непереможність" російської армії. Росіяни зараз усвідомлюють, що в Україні вони вже три роки нічого не можуть зробити, і в Сирії їх побили.

Якщо російська влада бреше щодо цього, то, можливо, вона бреше і щодо іншого – традиційних цінностей, що "Путін – не корупціонер, а чесна людина", що російська економіка зростає і рівень життя населення підвищується. А насправді все навпаки,

– підкреслив Галлямов.

Через цю ситуацію росіяни почнуть шукати альтернативну думку, і тоді звернуть увагу на опозиціонерів. Тому завдання опозиції підготувати суспільну думку для революції – низи більше не мають хотіти жити по-старому.

Потрібно кілька років

"Водночас умови для революції мають формуватися кілька років. Хоча дуже багато залежить від того, чим завершиться етап збройного протистояння та переговорів, які може ініціювати Дональд Трамп, і чи буде це виглядати як успіх Путіна", – припустив він.

Якщо буде очевидно, що успіху немає, то всі процеси, за словами опозиціонера, різко прискоряться. Головний доказ, що путінський режим сильний буде піддано сумніву. Він може бути сильним проти студентів, які вийдуть з протестами на вулиці.

Але якщо Путін зазнає поразки окрім війни в Сирії, ще й в Україні, це означатиме, що влада може протистояти тільки студентам без зброї. А з озброєним противником – вона безсила. Така влада викликає зневагу,

– відзначив Аббас Галлямов.

Зазначимо, що голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова вважає, що рушійною силою заколоту в Росії можуть стати прості громадяни, зокрема, ті, чиї родичі загинули у в'язницях через різні причини, або були відправлені на війну, або були забиті до смерті. За її словами, всі вже бачили заколот Пригожина, можливо, наступний буде "більш симпатичний та успішний".