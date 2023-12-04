Чому для Путіна це тригер: у Росії масово влаштовують облави на ЛГБТ-клуби

У Росії визнали рух ЛГБТ "екстремістським". За менш ніж 48 годин після цього силовики провели облави в гей-клубах і барах Москви.

Голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова прокоментувала цю новину 24 Каналу. Опозиціонерка шокована теперішнім станом речей у країні-агресорці.

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"Вони не виробляють "гарматного м'яса" – навіщо вони потрібні. Це баласт, який ще й демонструє свободу "живу як хочу". Ні, треба як партія веде", – зіронізувала Романова.

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За її словами, під час облав 1 грудня російські правоохоронці кілька годин тримали представників ЛГБТ у самій спідній білизні, доки їм не просканували паспорти. У пропагандистських ЗМІ писали, що приводом став пошук наркотиків.

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Оскільки поняття "міжнародного руху ЛГБТ" у Росії нечітке й невизначене, влада може розправлятися з будь-якими людьми, яких вважатиме його частиною.

Навіть більш-менш прогресивні люди в Росії нетерпимі до ЛГБТ-спільноти й вважають її чимось "гріховним".

Їм чомусь дуже потрібно знати, хто з ким під ковдрою, у яке місце, як часто. У XXI столітті про це говорити, це обговорювати, мені здавалось, уже зовсім безглуздо,

– зазначила Романова.

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