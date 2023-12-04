Чому для Путіна це тригер: у Росії масово влаштовують облави на ЛГБТ-клуби
У Росії визнали рух ЛГБТ "екстремістським". За менш ніж 48 годин після цього силовики провели облави в гей-клубах і барах Москви.
Голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова прокоментувала цю новину 24 Каналу. Опозиціонерка шокована теперішнім станом речей у країні-агресорці.
До теми У Росії оголосили "екстремістським" і заборонили ЛГБТ-рух
"Вони не виробляють "гарматного м'яса" – навіщо вони потрібні. Це баласт, який ще й демонструє свободу "живу як хочу". Ні, треба як партія веде", – зіронізувала Романова.
ЛГБТ становлять тригер для Путіна: дивіться відео 24 Каналу
За її словами, під час облав 1 грудня російські правоохоронці кілька годин тримали представників ЛГБТ у самій спідній білизні, доки їм не просканували паспорти. У пропагандистських ЗМІ писали, що приводом став пошук наркотиків.Зверніть увагу! Оскільки поняття "міжнародного руху ЛГБТ" у Росії нечітке й невизначене, влада може розправлятися з будь-якими людьми, яких вважатиме його частиною.
Самі росіяни проти ЛГБТ
Навіть більш-менш прогресивні люди в Росії нетерпимі до ЛГБТ-спільноти й вважають її чимось "гріховним".
Їм чомусь дуже потрібно знати, хто з ким під ковдрою, у яке місце, як часто. У XXI столітті про це говорити, це обговорювати, мені здавалось, уже зовсім безглуздо,
– зазначила Романова.
Росія скочується в темні віки: останні новини
- Владімір Путін дедалі частіше говорить про "сімейні цінності" й потребу народжувати якомога більше дітей. Російському диктатору конче потрібна жива сила для війни проти України.
- Крім того, у Росії активізувались розмови про заборону абортів. Якщо це дійсно станеться, зросте кількість кримінальних абортів, а з ними загроза для життя й здоров'я жінок.
- Російська православна церква залишається одним з основних джерел пропаганди в країні-агресорці. Як відомо, патріарх Кіріл назвав війну проти України "святою справою". Ба більше, на базі так званої церкви сформували ВПК "Андріївський хрест".