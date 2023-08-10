Росіяни можуть лишитися без VPN: британська розвідка розповіла про ймовірні обмеження

Після початку вторгнення до України у Росії заборонили користуватися певними соцмережами, проте росіяни обходили заборону через VPN. Зараз же влада розгорнула заходи, щоб перекрити доступ до спеціальних програм.

Розвідники Британії вважають, що влада Росії, ймовірно, намагається перекрити росіянам доступ до віртуальних приватних мереж (VPN). Протягом останнього тижня заходи щодо заборони відповідних програм, які дозволяють використовувати заборонені в Росії додатки, посилилися.

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Дозволяють обійти державну цензуру

За інформацією розвідки Великої Британії звіти свідчать про те, що багато із популярних VPN стали непридатними для використання в деяких регіонах Росії.

Саме VPN дозволяють користувачам маскувати свій доступ до Інтернету, підтримувати конфіденційність і обходити державну цензуру.

VPN надзвичайно популярні в Росії попри те, що вони є незаконними з 2017 року. Вони дають користувачам доступ до об’єктивних міжнародних джерел новин, зокрема про війну в Україні,

– йдеться у зведенні відомства.

VPN, ймовірно, роблять намагання російської держави повністю контролювати внутрішній потік інформації недостатніми.

До того ж, крім посилення технічних збоїв, у Росії також розгорнули інформаційну кампанію, намагаючись налякати громадян та запобігти використанню VPN. У державі-агресорці стверджують, що вони піддають особисті дані користувачів ризику.

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