Загроза Росії йде не із Заходу: російський опозиціонер назвав небезпеки співпраці з Китаєм

Владімір Путін заявив, що часом з "вікна" до Європи "дме". Тоді, мовляв, потрібно його "зачинити, щоб не застудитись".

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко прокоментував 24 Каналу чергову маячню президента країни-агресорки. За його словами, Путін уже давно "заколотив" те "вікно".

До вашої уваги Таємні переговори та розрядка 2․0 для світу: про що домовлялися Байден та Сі в США

"Немолодим людям, як-от Путін, увесь час щось здається, що десь дмухає – треба зачинити. Уже давно нічого не дмухає", – констатував Яковенко.

Росії загрожує не Захід: дивіться відео 24 Каналу

Вітер з іншого боку

Путін вбачає загрозу не там, де вона дійсно є. До найнебезпечніших сусідів Росії насправді належить Китай.

Дмухає з іншого боку – з боку Сходу, Китаю,

– зазначив Яковенко.

Про загрозу для країни-агресорки свідчить, зокрема, інцидент з новими картами Китаю. На них значна частина Далекого Сходу належить Пекіну.

Крім того, Росія швидко перетворюється на сировинний придаток Китаю. Так, через західні санкції Москва продає вуглеводневе паливо Пекіну майже за безцінь.

"Дмухають люті азійські вітри, готові просто поглинути Росію", – підсумував Яковенко.

Сі Цзіньпін зустрівся з Джо Байденом: основне