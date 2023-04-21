Спіймай мене, якщо зможеш: у Росії зібралися арештувати Буданова за вигаданий "теракт"

Лефортовський суд Москви заочно заарештував начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова. У Росії Буданова звинувачують у "теракті" на Кримському мосту.

Кремлівські пропагандисти 21 квітня повідомили, що Кирилу Буданову висунуто обвинувачення за чотирма статтями, пише 24 Канал. Також заочно заарештований у Москві керівник ГУР МО оголошений у міжнародний розшук.

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У Росії також заочно арештували Грозєва

"Суд задовольнив клопотання про заочне обрання щодо Буданова К.О. запобіжного заходу у вигляді взяття під варту", – сказали в суді.

Що цікаво, росіяни у мережі вже висміюють рішення про заочний арешт Буданова, оскільки розуміють, що в цьому немає ніякого сенсу.

Крім того, Лефортовський суд заочно заарештував розслідувача Христо Грозєва на два місяці. Його обвинувачують у незаконному перетині кордону.

Коли і де кордон було перетнуто, не уточнюють. У разі заочного арешту він може бути взятий під варту з моменту його екстрадиції на територію Росії або затримання на території країни.

Що відомо про вибух на Кримському мосту