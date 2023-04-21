Спіймай мене, якщо зможеш: у Росії зібралися арештувати Буданова за вигаданий "теракт"
Лефортовський суд Москви заочно заарештував начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова. У Росії Буданова звинувачують у "теракті" на Кримському мосту.
Кремлівські пропагандисти 21 квітня повідомили, що Кирилу Буданову висунуто обвинувачення за чотирма статтями, пише 24 Канал. Також заочно заарештований у Москві керівник ГУР МО оголошений у міжнародний розшук.
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У Росії також заочно арештували Грозєва
"Суд задовольнив клопотання про заочне обрання щодо Буданова К.О. запобіжного заходу у вигляді взяття під варту", – сказали в суді.
Що цікаво, росіяни у мережі вже висміюють рішення про заочний арешт Буданова, оскільки розуміють, що в цьому немає ніякого сенсу.
Крім того, Лефортовський суд заочно заарештував розслідувача Христо Грозєва на два місяці. Його обвинувачують у незаконному перетині кордону.
Коли і де кордон було перетнуто, не уточнюють. У разі заочного арешту він може бути взятий під варту з моменту його екстрадиції на територію Росії або затримання на території країни.
Що відомо про вибух на Кримському мосту
- Рано-вранці 8 жовтня 2022 року після дня народження кремлівського диктатора Владіміра Путіна на Кримському мосту стався вибух.
- Унаслідок вибуху Кримський міст, яким Росія перекидає сили для війни проти України, зазнав серйозних пошкоджень.
- Уже 12 жовтня у Росії заявили, що нібито провели розслідування, яке не витримує жодної критики. У Слідчому комітеті Росії звинуватили у вибуху голову ГУР МО Буданова.
- У Головному управлінні розвідки заявили, що ФСБ і Слідчий комітет – це фейкові структури. Радник голови ОП Михайло Подоляк наголосив, що Росія сама здійснила цей ексцес на Кримському мосту.
- За його словами, вибух на Кримському мосту – це прояв внутрішнього конфлікту між спецслужбами Росії.
- Варто зазначити, що від початку повномасштабного вторгнення на окупованій території України, а також у самій Росії – стаються дивні вибухи та пожежі. Відповідальність за це лежить саме на Росії.
- Наприклад, ввечері 20 квітня російський літак Су-34 скинув авіабомбу на місто Бєлгород. Саме такими бомбами Росія атакує прифронтові міста України. Торік російський Су-34 влетів у житловий будинок у Єйську.
- У Росії триває внутрішня боротьба і її наслідки пропагандисти намагаються приписати Україні. З недавніх прикладів – це вбивство пропагандиста Владлена Татарського, а також Дар'ї Дугіної.