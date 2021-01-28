У Росії затримали брата Навального та юристку ФБК: їх посадили в ізолятор на 48 годин

Брата російського опозиціонера Олексія Навального – Олега – затримали у Росії на 48 годин. Разом з ним правоохоронці забрали також юристку Фонду боротьби з корупцією Любов Соболь.
Джерело: директор ФБК Іван Жданов
Як повідомили у поліції, Олег Навальний та Любов Соболь у справі про порушення санітарно-епідеміологічних норм фігурують як підозрювані. По цій же справі затримали також учасницю групи Pussy Riot Марію Альохіну.
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Відомо, що Навального та Соболь відвели в ізолятор на вулиці Петрівка, 38.
Це повна маячня і беззаконня. Люба вже підозрювана в цій мертвонародженій кримінальній справі,
– написав на своїй твітер-сторінці адвокат юристки Володимир Воронін.
Ситуація в Росії: коротко
- Після затримання опозиціонера Олексія Навального, яке відбулось 17 січня, росіяни вийшли на масовий протест у різних містах країни. Також людей напередодні обурило рослідування опозиціонера про маєток Путіна.
- Однак влада не зважала на погляди людей та навпаки – силовики жорстоко затримували протестувальників. Водночас Навального взяли під варту на 30 діб.
- Стало відомо, що 27 січня силовики прийшли з обшуками до квартири Олексія Навального, яка розташована у Москві. У квартирі в той час був брат політика Олег Навальний. Також правоохоронці були і в помешканні його дружини Юлії.
- Юлію Навальну, до слова, також затримали у перший день протестів, однак згодом відпустили.