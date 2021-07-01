У Росії затримали колишнього соратника Навального: його підозрюють в шахрайстві

В аеропорту Шереметьєво 30 червня затримали колишнього режисера каналу "Навальний LIVE" Олексія Яковлєва. Справа стосується розкрадання пожертв з Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального.

27 червня Яковлєва вже викликали на допит по телефону, але заарештували після повернення з відпустки. Чоловік повертався до Москви разом з дружиною та дитиною.

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Деталі затримання Яковлєва в Москві