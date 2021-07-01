У Росії затримали колишнього соратника Навального: його підозрюють в шахрайстві

1 липня 2021 , 14:55
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Джерело:

"Открытые медиа"

В аеропорту Шереметьєво 30 червня затримали колишнього режисера каналу "Навальний LIVE" Олексія Яковлєва. Справа стосується розкрадання пожертв з Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального.

27 червня Яковлєва вже викликали на допит по телефону, але заарештували після повернення з відпустки. Чоловік повертався до Москви разом з дружиною та дитиною.

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Деталі затримання Яковлєва в Москві 

Як повідомив Олексій Яковлєв, його везуть на допит до Слідчого комітету по "справі щодо шахрайства". 

Режисер не знав про конкретну причину затримання. Хоча припустив, що мова йде про шахрайство з пожертвами до Фонду боротьби з корупцією.

Трошки різко, несподівано. Нібито, я не з'являвся за викликом слідчого, хоча вони самі, як виявилося, надсилали мені повістки на квартиру, яку я вже продав,
– додає Яковлєв.

Адвокат Сергій Тельнов розповів, що соратник Навального проходить свідком по справі. Юрист також підтвердив, що допит стосуватиметься справи про шахрайство з ФБК.

Зверніть увагу! Олексій Яковлєв звільнився з команди ютуб-каналу в січні 2020 року.

Головне у справі "про шахрайство" з фондом Навального

Автор: Олег Терещенко