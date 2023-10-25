Є цікава деталь, – есксспівробітник СБУ пояснив, чому відео Шойгу "з фронту" постановне
Зранку 25 жовтня опублікували відео, що нібито глава міноборони Росії Сєргєй Шойгу відвідав фронт в Україні. Однак його відео у гелікоптері та начебто у зоні бойових дій постановне.
На відео є деталь, яка чітко доводить, що насправді Шойгу не літав у зону бойових дій. Таку думку 24 Каналу озвучив ексспівробітник СБУ Іван Ступак.
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Шойгу боїться
Іван Ступак зазначив, що Шойгу не стане відвідувати фронт в Україні через страх за власне життя. Найімовірніше, відео знімали на території Росії. Мета таких роликів – показати росіянам, що міністр оборони активний, щось робить та взагалі живий.
Показували відеоряд, як Шойгу летить у гелікоптері. А спробуйте у гелікоптері поспілкуватись без гарнітури. Там ж стоїть неймовірний шум. Шойгу сидить без гарнітури, навушників та вільно розмовляє. Це просто була постанова,
– переконаний він.
Останні новини про Шойгу
- Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу продовжує вигадувати байки та робити маразматичні заяви. Зокрема, він запевнив, що у Росії на озброєнні нібито з'явився спеціальний комплекс із назвою "Балалайка", який нібито збив 24 українські літаки за п’ять днів.
- Шойгу не повірило навіть населення країни-агресорки. Росіяни у коментарях висміювали заяву міністра оборони Росії та звертали увагу, що заявлена кількість втрат серед української авіації однозначно завищена.
- Російська пропаганда продовжує видавати нові "шедеври". Путініст Алєксандр Сладков опублікував відео, в якому розповів про "міць" елітних спецпідрозділів, що складаються з земляків глави міноборони Росії Сєргєя Шойгу.
- Зауважимо, що у Генштабі ЗСУ повідомили про великі втрати російських окупантів на війні в Україні. Починаючи з 24 лютого 2022 року ворог втратив 296 310 солдатів.