Є цікава деталь, – есксспівробітник СБУ пояснив, чому відео Шойгу "з фронту" постановне

Зранку 25 жовтня опублікували відео, що нібито глава міноборони Росії Сєргєй Шойгу відвідав фронт в Україні. Однак його відео у гелікоптері та начебто у зоні бойових дій постановне.

На відео є деталь, яка чітко доводить, що насправді Шойгу не літав у зону бойових дій. Таку думку 24 Каналу озвучив ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

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Шойгу боїться

Іван Ступак зазначив, що Шойгу не стане відвідувати фронт в Україні через страх за власне життя. Найімовірніше, відео знімали на території Росії. Мета таких роликів – показати росіянам, що міністр оборони активний, щось робить та взагалі живий.

Показували відеоряд, як Шойгу летить у гелікоптері. А спробуйте у гелікоптері поспілкуватись без гарнітури. Там ж стоїть неймовірний шум. Шойгу сидить без гарнітури, навушників та вільно розмовляє. Це просто була постанова,

– переконаний він.

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