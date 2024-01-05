Сподіваюсь, вони будуть знищуватись вдвічі більше, – Ігнат пояснив важливість знищення Су-34
Росія продовжує втрачати свою бойову авіацію у повномасштабній війні проти України. Зокрема, літаки знищують навіть в тилу ворога.
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат у етері телемарафону прокоментував знищення ще одного Су-34 у тилу ворога. За його словами, це серйозна втрата для росіян.
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Росія завдає ударів із цих літаків
Ігнат наголосив, що літаки швидко не робляться, а тим паче в умовах санкцій. Речник Повітряних сил висловив сподівання, що Росії складніше отримувати потрібні запчастини, які необхідні для виготовлення літаків, ракет та дронів.
Сподіваюсь, вони будуть вдвічі більше знищуватись, ніж виготовлятись Росією,
– сказав Ігнат.
Він також сказав, що Росія постійно використовує ці літаки на різних напрямках, атакуючи керованими бомбами, а також ракетами, тому чим менше літаків у Росії – тим краще.
Ігнат прокоментував масований удар по окупованому Криму
- У Криму 4 січня лунали вибухи. У Повітряних силах прокоментували роботу льотчиків під час атаки, яку в Росії називають "наймасованішою" за останній час. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат у етері телемарафону розповів, що операція в Криму була ретельно спланована Силами оборони. Водночас він зазначив, що льотчики майстерно виконали свою роботу.
- За його словами, таку атаку ми бачимо не вперше, адже було ураження штабу Чорноморського флоту Росії та удари по російських кораблях.
- Юрій Ігнат додав, що окупанти розуміють, що ми можемо їх діставати та маємо для цього зброю. Водночас Україна хоче ще кращу зброю, щоб діставати їх ще далі та потужніше.