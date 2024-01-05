Сподіваюсь, вони будуть знищуватись вдвічі більше, – Ігнат пояснив важливість знищення Су-34

Росія продовжує втрачати свою бойову авіацію у повномасштабній війні проти України. Зокрема, літаки знищують навіть в тилу ворога.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат у етері телемарафону прокоментував знищення ще одного Су-34 у тилу ворога. За його словами, це серйозна втрата для росіян.

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Росія завдає ударів із цих літаків

Ігнат наголосив, що літаки швидко не робляться, а тим паче в умовах санкцій. Речник Повітряних сил висловив сподівання, що Росії складніше отримувати потрібні запчастини, які необхідні для виготовлення літаків, ракет та дронів.

Сподіваюсь, вони будуть вдвічі більше знищуватись, ніж виготовлятись Росією,

– сказав Ігнат.

Він також сказав, що Росія постійно використовує ці літаки на різних напрямках, атакуючи керованими бомбами, а також ракетами, тому чим менше літаків у Росії – тим краще.

Ігнат прокоментував масований удар по окупованому Криму