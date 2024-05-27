Вже день "висить": хакери могли зламати великого російського оператора доставки

Російський сервіс експрес-доставки СДЕК стикнувся з технічним збоєм та вже добу не подає ознак життя. Росіяни не можуть забрати і відправити свої посилки, а також не працюють всі інші сервіси.

У СДЕК повідомили, що збій стався "через технічні причини". Однак ймовірно, що над тим, аби "покласти"сервіс попрацювали хакери.

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Збій у СДЕК

У Росії 26 травня стався збій у роботі оператора поштових відправлень СДЕК. Сайт, а також інші сервіси компанії, включно з мобільним застосунком, не відкриваються вже добу. Росіяни також не можуть зайти в свій особистий кабінет, а співробітники – видати посилку.

Сервіс повідомив, що зупиняє видачу та відправлення посилок, щоб уникнути помилок під час ручної обробки замовлень. Там зазначили, що це сталося "внаслідок збою в роботі обчислювальних потужностей". За данними російських ЗМІ, у компанії розглядають варіант зі хакерською атакою, у ході якої було зашифровано дані СДЕК.

У компанії переконують, що займаються розв'язанням проблеми і вже перебувають на фінальному етапі. Росіянам обіцяють вже з 28 травня відновити роботу пунктів видачі замовлень.

Хакерські атаки на Росію

На початку травня кіберфахівці ГУР вивели з ладу російські онлайн-сервіси компанії 1С. Ця компанія спеціалізується на розробці та підтримці програмного забезпечення для бізнесу, який працює з базами даних.

Наприкінці березня українські хакери успішно атакували понад 100 ворожих сайтів з доменом gov.ru. Сайти не працювали протягом кількох годин, а кіберфахівці хакерського групування "UA25" змогли проникнути на сервери критично важливої інфраструктури.

Трохи раніше хакери зупинили роботу московського метрополітену. Зокрема під атакою опинилася низка урядових та місцевих порталів, серед них — система оплати проїзду "Тройка".

На початку повномасштабного вторгнення російські окупанти використовували СДЕК для відправлення величезних посилок з українського кордону. Після цього компанія відмовилася пересилати товари без касових чеків.