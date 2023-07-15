Армія "загублених": куди зникли 13 російських генералів

В Росії все ще не можуть знайти Сєргєя Суровікіна. Він зник з публічних радарів після заколоту Пригожина. Досі про його місцеперебування достеменно невідомо. Загалом у Росії вже 13 таких "загублених" генералів.

Таку цифру 24 Каналу озвучив опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він припустив до чого можуть призвести такі зникнення.

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Чорна діра, а не країна

В Росії зникають не просто генерали. Наразі у списку "загублених" цілий заступник російського міністра оборони Юнус-Бек Євкуров. Компанію йому складає і заступник начальника генштабу Владімір Алексєєв.

"Провина Алексєєва, як і Євкурова, заключалася в тому, що він посидів на одній лавці з Пригожиним. Коли Пригожин сказав: видайте мені Шойгу, Алексєєв йому відповів: так забирайте, кому він треба. І потім він зник. Всі вони кудись зникають. Чорна діра, а не країна", – сказав опозиційний журналіст.

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Один поштовх до краху

Після такого масового зникнення вищого військового керівництва країни, виникає питання хто ж узагалі буде керувати Росією. Але на думку Яковенка, в країні-агресорці керувати вже нічим і нікому, бо вона доживає за інерцією. Зараз важливий один поштовх, який призведе до її краху.

Я думаю, деокупація Криму стане таким поштовхом і усе це почне розвалюватися. Всі 400 тисяч (військових – 24 Канал), чи скільки їх залишиться, повернуться, вилізуть з окопів і підуть на Москву. Таке було в минулому столітті, таку сцену ми побачимо і зараз,

– додав він.

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