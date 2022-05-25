У Росії знову масштабні лісові пожежі, а в Бєлгородській області – традиційна "бавовна"
25 травня 2022 , 17:53Читать новость на русском
Росія намагається воювати з половиною світу, але досі не може навести лад на своїй території. Там то спалахують пожежі в лісах, то знову незрозуміло звідки з’являється так звана "бавовна".
Так, у Бєлгородській області місцеві жителі знову чули незрозумілі "хлопки", які в Україні жартівливо перекладають як "бавовна". В одному з місцевих сіл були чути звуки обстрілів.