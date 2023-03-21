Росіяни розповідають про атаку безпілотників на нафтопровід "Дружба": вчетверте за кілька днів

Росіяни знову розганяють звинувачення, нібито безпілотники атакували територію нафтоперекачувальної станції "Дружба" у Брянській області. Це вже четверте повідомлення за кілька днів.

Дрони нібито атакували територію нафтопроводу у Брянській області й скинули боєприпас. Про це повідомили у російських телеграм-каналах, інформує 24 Канал.

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Зауважимо, станція розташована за 27 кілометрів від кордону з Білоруссю. Попередній інцидент був там 15 березня. Тоді на об'єкті нібито знайшли вибухівку, яку, як заявляли пропагандисти, скинули з дрона.

Про інші випадки російські ЗМІ замовчували, однак в мережі писали, що останній інцидент у Брянській області був саме четвертим.

Об'єкт не перекачує нафту

Офіційний представник "Транснафти" Ігор Дьомін розповідав, що протягом 2023 року НПС "Новозибків" не перекачує нафту, а резервуари порожні. Тому ціль ймовірної атаки незрозуміла.

Очевидно, що це можуть бути чергові провокації пропагандистів.

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