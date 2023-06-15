Ключова точка ворожнечі, – у розвідці Британії заявили, що Пригожин кинув виклик Путіну

У Росії продовжує наростати напруженість між ватажком вагнерівців Євгєгієм Пригожиним і главою міноборони Сергеєм Шойгу. Своїми діями Пригожин кидає виклик російському істеблішменту.

Про це мовиться у розвідувальному огляді Міноборони Британії, опублікованому 15 червня. У розвідці проаналізували наказ міноборони Росії від 10 червня, який змушує членів так званих "добровольчих формувань", зокрема ПВК "Вагнера", підписати контракти безпосередньо з оборонним відомством.

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Пригожин відмовляється підписувати контракт з міноборони

Цей крок, як нагадали в Британії, був прямо підтриманий президентом Владіміром Путіним у телевізійному виступі 13 червня.

Протягом кількох місяців, пише розвідка Британії, власник вагнерівців Євгеній Пригожин піддавав сильній критиці ієрархію міноборони, але покладався на авторитет Путіна.

Однак, незважаючи на коментарі Путіна, 14 червня, Пригожин заявив, що "ніхто з бійців "Вагнера" не готовий знову йти шляхом ганьби. Тому вони не підпишуть контракти.

Риторика Пригожина перетворюється на виклик ширшим верствам російського істеблішменту. 01 липня 2023 року, крайній термін для підписання контрактів добровольцями, ймовірно, стане ключовою точкою у ворожнечі,

– резюмують у британській розвідці.

Що відомо про наказ Шойгу