Російська агресія проти Заходу зараз відбувається на Донбасі, – Цимбалюк
Джерело:24 канал
Естонія може передати Україні протитанкове озброєння, ракети Javelin та гаубиці. У країні добре розуміють, що насправді агресія Росії проти Заходу зараз відбувається на Донбасі.
Про це заявив журналіст Роман Цимбалюк в ефірі 24 каналу. Естонці зробили пропозицію, від якої Україна не зможе відмовитися.
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За словами Цимбалюка, Україні ще потрібен дозвіл від США – країни виробництва ракет, а також від Фінляндії, Німеччини та колишніх власників гаубиць.
Однак в Естонії вже розуміють, що ракетами Javelin, які лежать на їхніх складах, зараз можна підтримати Україну.
Вони ж для чого потрібні? Для стримування російської агресії. А російська агресія проти Заходу зараз відбувається на Донбасі,
– заявив журналіст.
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Цимбалюк розповів про агресію Росії проти України: дивіться відео
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