Російська агресія проти Заходу зараз відбувається на Донбасі, – Цимбалюк

Естонія може передати Україні протитанкове озброєння, ракети Javelin та гаубиці. У країні добре розуміють, що насправді агресія Росії проти Заходу зараз відбувається на Донбасі.

Про це заявив журналіст Роман Цимбалюк в ефірі 24 каналу. Естонці зробили пропозицію, від якої Україна не зможе відмовитися.

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За словами Цимбалюка, Україні ще потрібен дозвіл від США – країни виробництва ракет, а також від Фінляндії, Німеччини та колишніх власників гаубиць.

Однак в Естонії вже розуміють, що ракетами Javelin, які лежать на їхніх складах, зараз можна підтримати Україну.

Вони ж для чого потрібні? Для стримування російської агресії. А російська агресія проти Заходу зараз відбувається на Донбасі,

– заявив журналіст.

Міністр оборони Естонії Калле Лаанет заявив, що Росія становить реальну загрозу для Європи й НАТО. Вона сама не хоче жити в мирі та демократії.

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