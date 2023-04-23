Окупанти здійснили груповий авіаудар на Херсонщину: є руйнування цивільної інфраструктури

Російські терористи знову обстрілюють Херсонську область. У неділю, 23 квітня, окупанти скинули на Херсонський район 5 авіабомб.

Для цього ворог застосував груповий авіаналіт, використавши 4 Су-35. Внаслідок атаки руйнувань зазнали приватні будинки, жертв немає.

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Яка ситуація на Херсонщині

За добу по акваторії Дніпро-Бузького лиману та щонайменше 5 населених пунктах Херсонського й Береславського районів зафіксували 56 ворожих обстрілів. У Херсоні поранення отримала 1 цивільна людина.

Один мешканець області підірвався на узбіччі дороги між населеними пунктами на невідомому вибуховому пристрої. Ще 2 цивільних в Снігурівці, на Миколаївщині, отримали поранення при підриві на мінно-вибуховому пристрої.

Успіхи Сил оборони на Півдні

В ОК "Південь" зазначають, що минулої доби наша авіація завдала удару по зосередженню живої сили та техніки противника в Скадовському районі. Крім того, ракетно-артилерійські підрозділи знищили:

13 окупантів,

2 дрони-камікадзе типу "Ланцет"

антидронову рушницю,

2 танки Т-62/72,

2 артилерійські установки,

міномет,

автівку,

спостережний пункт,

польовий пункт боєпостачання.

Станом на 23 квітня вороже корабельне угруповання в Чорному морі складається з 10 кораблів, серед яких: 1 великий десантний корабель і 2 підводних ракетоносії, споряджені 8 "Калібрами".

В ISW зазначають, що ЗСУ зайняли лівий берег Дніпра